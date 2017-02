"Zina (ici ou là-bas)". Julie Zenatti et Chimène Badi dévoilent le premier extrait de Méditerranéennes

Julie Zenatti et Chimène ont dévoilé ce vendredi 10 février le clip de "Zina (ici ou là-bas)", premier extrait du projet "Méditerranéennes" qui verra le jour le 24 mars prochain. Un objectif, une envie : chanter la liberté et l'égalité en compagnie de chanteurs et chanteuses de tous horizons.

Avec "Zina (ici ou là-bas)", Julie Zenatti et Chimène Badi chantent la liberté, l'égalité et la fraternité. Premier extrait du projet "Méditerranéennes", porté par la chanteuse de "Si je m'en sors", Zina (qui signifie jolie) est une chanson emplie de bienveillance, de soleil et de positivisme qui traite du droit des femmes.

Tolérance et diversité, l'essence de ce projet

Cette reprise du groupe Babylone s'inscrit donc dans le projet "Méditerranéennes" qui sortira le 24 mars prochain. Pour l'occasion, Julie Zenatti sera rejointe par une pléïade d'artistes de tous horizons : Nawel Ben Kraiem, Sofia Essaïdi, Elisa Tovati , Rose ou encore Claudio Capéo, Enrico Macias et Slimane. Un retour aux sources qui explorera les liens entre les cultures du pourtour de cette mer mythique qui a donné naissance à tant de civilisations.