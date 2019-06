15ème Jazzpote Festival Thionville du 2 au 6 juillet avec France Bleu Lorraine

Terville, France

15ème JAZZPOTE Festival Thionville

Une programmation exceptionnelle

Jean-Marie MACHADO

Tous les musiciens invités par Jazzpote exprimeront avec une même virtuosité leur amour pour cette musique venue des USA et depuis longtemps devenue universelle. Certains d'entre eux offriront même à Jazzpote la primeur d'une création, comme par exemple Jean-Marie MACHADO.

Euro Jazzpote Quartet

Cerise sur le gâteau, le premier concert de l'Eurojazz Quartet le 4 juillet !

Un quartet inédit et audacieux imaginé au sein de Jazzpote qui réunit un batteur belge, un pianiste allemand, un contrebassiste français et un guitariste luxembourgeois. Quatre musiquens au talent confirmé tout heureux de se retrouver dans un tel projet transfrontalier.

De nombreux concerts gratuits et d'autres payants.

Toute la programmation est disponible sur le site du Jazzpote Festival.

Tout pour passer des soirées agréables...

Comme toujours, à Jazzpote, en plus de la programmation de haute tenue artistique, un accueil chaleureux et une restauration faite sur place sauront rendre vos soirées d'été plus qu'agréables.

Toujours de jolis moments ces apérojazz gratuits à Jazzpote !

Questions pratiques :

C'est quand ?

Du 2 au 6 juillet 2019

Où acheter les billets ?

Ils sont en vente sur le réseau FNAC et auprès de Jazzpote.

Contacts

JAZZPOTE

10 rue Jean de Pange

57100 MANOM

Tél : +33 (0)6 82 17 21 26

Email : jazzpote@hotmail.com

Site web : www.jazzpote.com

