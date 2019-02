Le concert "2019 le monde des Enfoirés" sur France Bleu le vendredi 8 mars

Une semaine spéciale sur France Bleu du 4 au 8 mars

Dans France Bleu Soir, chaque jour entre 19h et 20h avec Arnold Derek pénétrez dans les coulisses du spectacle avec les bénévoles, techniciens, maquilleurs, coiffeurs, accessoiristes, décorateurs, réalisateur et les artistes et notamment : Patrick Bruel, Claudio Capéo, Amir, Isabelle Nanty, Liane Foly, Jean Baptiste Maunier, Philippe Lacheau, Tarek Boudali et Elodie Fontan, Julien Arruti, Pauline Lefevre, Lorie Pester, Thomas Dutronc, Bénabar, MC Solaar, Soprano, Michael Jones, Ary Abittan, Kendji Girac, Les inconnus : Bernard Campan, Pascal Légitimus et Didier Bourdon.

Le concert en simultané vendredi 8 mars dès 21h

Sur les 44 antennes de France Bleu la diffusion intégrale du concert, avec :

en ouverture Un autre monde, du groupe Téléphone, puis Envole-moi de Jean-Jacques Goldman

au total 42 artistes et personnalités qui interprètent le single des Enfoirés 2019, On trace, des artistes que l'on retrouve dans 31 tableaux dont 10 sketchs

des artistes que l'on retrouve dans 31 tableaux dont 10 sketchs de « nouveaux Enfoirés » : Isabelle Nanty, Pauline Lefevre, Ary Abittan, Malik Bentalha, Claudio Capéo et Slimane

des invités exceptionnels pour les 30 ans des Enfoirés : Kylian Mbappé, Didier Deschamps

le grand retour des Inconnus et de Florent Pagny

Un week-end spécial samedi 9 et dimanche 10 mars

Un week-end spécial sur France Bleu avec la diffusion d'un titre de l'album "Le Monde des Enfoirés" toutes les deux heures.

Le CD et le DVD sont en vente dès le samedi 9 mars (1 album acheté = 17 repas offerts). Et ce même week-end (vendredi 8 et samedi 9 mars), ce sera la grande collecte des Restos du Cœur, collecte accompagnée par les 44 antennes de France Bleu.