39èmes Rencontres Trans Musicales: le groupe de bretons The Midnight Revolution à découvrir

Les 39èmes Rencontres Trans Musicales débutent mercredi à Rennes! Dans la programmation cette année, de nombreux artistes Bretons à découvrir. C'est le cas de The Midnight Revolution. De la pop planante, chantée en anglais.

Ils se sont formés il y a un an. Les musiciens se sont rencontrés via une petite annonce publiée sur internet par le compositeur du groupe, Cyril Catarsi. Déjà ils monteront sur scène vendredi soir à L' Étage, dans le cadre des 39èmes Rencontres Trans Musicales. Repérés lors d'une audition à l'Ubu à Rennes, ils profitent du soutien de l'Association des Trans Musicales pour se lancer. Pour Guillaume, le bassiste de The Midnight Revolution:

C'est un rêve d'adolescent de jouer aux Trans Musicales. J'y allais déjà il y a 15 ans. Ça nous fait énormément plaisir. C'est quand même une scène assez exceptionelle

Présentation du groupe The Midnight Revolution Copier

Déjà deux de leurs singles sont disponibles à l'écoute en ligne: Little Bird et Love in London: