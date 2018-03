Juan les Pins, Antibes, France

Sept soirées de concert sont programmées du 12 au 22 juillet 2018 sur la scène de la pinède pour la 58e édition de « Jazz à Juan ». Et cette année encore des centaines de musiciens joueront aussi dans les rues de la ville d'Antibes

Le jazz et ses "musiques cousines" se mélangent :

Jeudi 12/07 Charles PASI Lenny KRAVITZ

Samedi 14/07- Soirée Ville d’Antibes éKRAM – JZ Music Festival de Shanghai Eli DEGIBRI QUARTET - Red Sea Jazz Festival Eilat André MANOUKIAN 4tet

Dimanche 15/07- BEST OF DU OFF Concerts dans les rues d’Antibes avec une centaine de musiciens de 18h30 à 19h30 et Juan-les-Pins de 21h00 à 22h00

Lundi 16/07 Nile RODGERS & CHIC EARTH, WIND & FIRE

Mardi 17/07 Tigran HAMASYAN Carla BRUNI Melody GARDOT

Mercredi 18/07 Cory HENRY & The Funk Apostles The Chick COREA Akoustic Band with John PATITUCCI and Dave WECKL

Samedi 21/07 Dhafer YOUSSEF Norah JONES

Dimanche 22/07 The COMO MAMAS

Des places de concert de 15 euros à 160 euros à l'Office de Tourisme et des Congrès Antibes : 42 avenue Robert Soleau, Antibes Juan-les-Pins : 60 chemin des Sables, Juan-les-Pins

BILLETTERIE EN LIGNE www.jazzajuan.com