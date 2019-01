"A Bowie Celebration" arrive à Lille au Théâtre Sébastopol le 17 janvier

Place Sébastopol, Lille, France

Mike Garson, le leader du groupe, annonce le début de la tournée « A Bowie Celebration » avec des musiciens clés ayant collaboré avec David Bowie. Earl Slick, Gerry Leonard, Carmine Rojas, Mark Plati, ainsi que des chanteurs de renommées mondiale dont Bernard Fowler, Gaby Moreno et Joe Sumner seront de la partie. Les musiciens joueront aussi bien des tubes de Bowie que des titres plus confidentiels.

Mike Garson, membre le plus ancien du groupe de Bowie et claviériste, a joué avec lui dans plus de 1000 shows à travers le monde;

Il déclare :

Ce groupe est un rêve. Chaque membre est au sommet de son art. Si on ajoute les meilleurs fans du monde dansant et chantant avec nous, tout est fait pour que le pouvoir de la musique de David Bowie se perpétue avec la même intensité que lorsque nous jouions avec lui.

Earl Slick, guitariste légendaire a travaillé sur des albums incontournables de Bowie comme « Diamond Dogs », « Young Americans » et « Reality ». Il y a aussi Gerry Leonard, guitariste de Bowie, Carmine Rojas, le bassiste de la tournée Let’s Dance/Serious Moonlight, et Mark Plati, guitariste et producteur, mais aussi directeur musical du groupe A Bowie Celebration. Ensemble, ils cumulent 30 ans d’expérience dans l’enregistrement, la composition et les tournées avec Bowie.

La presse en parle : Melissa Ruggieri, ATLANTA JOURNAL-CONSTITUTION

Ce groupe exceptionnel a comblé les attentes des fans avec une liste de morceaux bourrée de tubes et ponctuée de raretés (le meilleur scénario possible) … Il n’est de meilleur hommage à l’œuvre de Bowie que celui rendu par ceux qui l’ont jouée au mieux.

Les infos + ICI : .veroneproductions.com