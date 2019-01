"A Bowie Celebration" débarque à Strasbourg vendredi 18 janvier 2019 au PMC

Vendredi 18 janvier 2019, revivez la magie Bowie au Palais de la Musique et des Congrès avec France Bleu Alsace et Label LN.

Strasbourg, France

Ensemble, ils cumulent 30 ans d’expérience dans l’enregistrement, la composition et les tournées avec Bowie

« Ce groupe est un rêve. Chaque membre est au sommet de son art. Si on ajoute les meilleurs fans du monde dansant et chantant avec nous, tout est fait pour que le pouvoir de la musique de David Bowie se perpétue avec la même intensité que lorsque nous jouions avec lui. »

Mike Garson, membre le plus ancien du groupe de Bowie et claviériste, a joué avec lui dans plus de mille shows à travers le monde.

Autour de lui : Earl Slick, guitariste légendaire qui a travaillé sur des albums incontournables de David Bowie comme « Diamond Dogs »,

« Young Americans » et « Reality » ; ainsi que Gerry Leonard, guitariste de Bowie, Carmine Rojas, le bassiste de la tournée Let’s Dance/Serious Moonlight, et Mark Plati, guitariste et producteur qui porte la casquette de directeur musical du groupe "A Bowie Celebration".

Gagnez vos places grâce à France Bleu Alsace !

A tout moment, gagnez vos places en écoutant France Bleu Alsace dans toutes les émissions et revivez la carrière de David Bowie en compagnie de ses plus fidèles compagnons de route.

Pour réserver vos places le vendredi 18 janvier au PMC à 20h00, rendez-vous sur la billetterie en ligne.