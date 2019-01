Andy Summers, le guitariste de Police vient à Montpellier

Montpellier, France

Andy Summers est devenu le guitariste de Police en 1977, prenant la place d'Henry Padovani. Il y restera jusqu'à la séparation du groupe, en 1986. On entend son toucher inimitable sur des tubes comme "Roxanne", "can't stand losing you", "walking on the moon" ou "message in a bottle".

En parallèle, il a mené une carrière de photographe. Son exposition "une certaine étrangeté" couvre la période 1979-2018 et contient de nombreux clichés des coulisses des tournées avec Police. Cette expo, réunissant 400 clichés, a été rendue possible grâce à son amitié avec Gilles Mora, directeur artistique du Pavillon Populaire, sur l'Esplanade Charles-de-Gaulle à Montpellier. Cette expo gratuite a lieu du 6 février au 14 avril 2019.

Une improvisation musicale unique

À l'occasion de sa venue à Montpellier, Andy Summers offre une performance musicale inédite, jeudi 7 février 2019 à 20 heures au Corum. Véritable improvisation musicale faite, en direct, à partir de la projection des photographies de l'exposition, en compagnie de musiciens amis. Pour y assister, une seule possibilité : vous inscrire en ligne sur le site de la Ville de Montpellier.