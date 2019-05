ARMADA 2019 Les mini-concerts des terrasses de France Bleu Normandie

Du 6 au 15 juin 2019, pendant l'Armada, France Bleu Normandie vous invite à participer aux "Terrasses live". Chaque jour de 19h à 20h, des groupes locaux se produiront sur le studio mobile de France Bleu, en direct et en public.

Rouen, France

Pendant la durée de l'Armada, France Bleu Normandie est en direct depuis son studio mobile installé entre le hangar A et le hangar B quai de Boisguilbert.

Et tous les soirs, de 19h à 20h, des groupes locaux viennent jouer en direct et en public. Découvrez tout le programme de ces terrasses live.

Jeudi 6 juin : Lady Arlette, pop-rock. Elle préfère même le terme de "Rock dentelle". Suivez l'actualité de Lady Arlette sur Facebook.

Vendredi 7 juin : Foray, chanson pop-electro. Il a sorti son premier album en juin 2018 et chante en solo. Foray sur Facebook.

Samedi 8 juin : Johnny & Rose, pop. Un jeune groupe rouennais à découvrir. Johnny & Rose sur Facebook.

Dimanche 9 juin : Tahiti 80, rock ou "Sunshine Beat". La page Facebook de Tahiti 80.

Lundi 10 juin : en direct des coulisses du concert France Bleu avec JOAD, Les Frangines , Claudio Capéo .

, . Mercredi 12 juin : La Gammine, chanson française - jazz - pop - folk. L'actualité de La Gammine sur Facebook.

Jeudi 13 juin : Aïssata et Fredero , world music.

, world music. Vendredi 14 juin : The Gipsy Band, musique gipsy. Les rouennais mettent l'ambiance ! Suivez l'actualité des Gipsy Band sur Facebook.

Samedi 15 juin : Saint-Hilaire, chanson pop. Le groupe est constitué de médecins anesthésistes-réanimateurs. Saint-Hilaire sur Facebook.