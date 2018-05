Art Rock 2018 - "Paroles de Briochins(nes)", six portraits racontés par France Bleu Armorique

Par Pascal Cléro, Yann Brialix et Johan Moison, France Bleu Armorique

Trois jours durant le Festival Art Rock rythme la ville des Côtes-d'Armor les 18,19 et 20 mai 2018. France Bleu Armorique, radio partenaire du festival vous fera vivre au plus près cet événement musical, festif et... gourmet !