Saint-Brieuc, France

Art Rock investit la ville de Saint-Brieuc pour 3 jours et 3 nuits de découvertes et d’audaces artistiques. - artrock.org

Une fois de plus le festival Art Rock envahi la ville de Saint Brieuc avec ses bonnes odeurs du côté de Rock n’ Toque et du bon son pour la musique. Une programmation où, nul doute, vous trouverez votre bonheur tant elle vaste et les propositions variés. Comme vous, France Bleu Armorique a ses coups de cœur et vous les propose :

1 - MAT BASTARD – STAND AS ONE

ArtRock 2018 - Mat Bastard © Radio France - Zazzo

2 - HOLLYSIZ – RATHER THAN TALKING

ArtRock 2018 - HollySyz © Radio France - DR

3 - GENERAL ELEKTRIKS – NEVER CAN GET ENOUGH

ArtRock 2018 - Général Elektriks © Radio France - Tim Deussen

4 - ORELSAN – TOUT VA BIEN

ArtRock 2018 - Orelsan © Radio France - Jean Counet

5 - CATHERINE RINGER – COMO VA

ArtRock 2018 - Catherine Ringer © Radio France - DR

6 - CAMILLE – SEEDS

ArtRock 2018 - Camille © Radio France - DR

Pour tout savoir sur le Festival ArtRock, rendez-vous sur :

Le site officiel : artrock.org / Assister aux concerts : La billeterie / Venir voir : Le Programme 2018 / Y venir : Les infos pratiques