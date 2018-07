Un artiste "sang et or"

Vous l'avez connu avec son tube "Perpignan" il est de retour avec "sang et or" chanson aux sonorités Rumba Catalane et une nouvelle chanson "Capitale de la Fièvre" dans lequel il dépeint avec une plume qui se veut sincère, le quotidien des petites gens, un milieu populaire dont il est issu.

Balbino Medellin dans la matinale de France Bleu Roussillon Copier

Balbino est en show exceptionnel à Argelès-sur-Mer ce vendredi 6 juillet dans le cadre du Off des Deferlantes, une première avec une trentaine de concerts chez les commerçants et une grand scène 21h Place Gambetta.