BAM BAM TIKILIK dans le Live France Bleu Cotentin - Le tropical garage c'est quoi ?
vendredi 16 février 2018 à 10:32 Par Eric Vallé, France Bleu Cotentin
BAM BAM TIKILIK EST UN TRIO, DISONS UN POWER TRIO VOYAGEUR. OPTIONS CHANT SAUVAGE, GUITARE ROCK'N'ROLL, BATTERIE DE L'OCÉAN INDIEN ET HARMONICA DU BAYOU
Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France
LES CHANSONS DU TRIO MÊLENT CRÉOLE RÉUNIONNAIS ET MAURICIENS À L’ANGLAIS ET AU FRANÇAIS POUR OFFRIR DES TEXTES ANCRÉS DANS LE QUOTIDIEN : SCÈNES DE RUE, ERRANCE DANS LA FORÊT TROPICALE, TRIP VOLCANIQUE, QUE LE GROUPE DÉLIVRE AVEC UNE ÉNERGIE COMMUNICATIVE HORS NORME.