Bear's Towers sur la scène Bleu du FIMU 2019 à Belfort

Place Corbis, Belfort, France

Bear’s Towers (France, Cluses)

Votre cœur va battre à la manière pop folk rock avec les Bear’s Towers. En 2015, ces 4 amis ont décidé de créer leur groupe de musique et de créer leur univers à la dimension rock, aux accents folks et aux touches pop. Leur musique nous emporte délicatement grâce à une rythmique hors pair et une harmonie parfaite entre basse et batterie. La voix talentueuse du chanteur Aurélien Pinget met quant-à-elle en lumière des paroles puissantes qui trouvent leur inspiration dans des thèmes divers tels que l’amour, l’errance, la mort ou la renaissance.

Rendez-vous avec Bear's Towers le samedi 8 juin à 19h15, place Corbis sur la scène Bleu du FIMU 2019

Et en Live Facebook sur la page de France Bleu Belfort Montbéliard en partenariat avec France 3 Bourgogne Franche-Comté.