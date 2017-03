Best of Floyd en concert au zénith de Nancy

Le groupe Best of Floyd est en concert au Zénith de Nancy, et France Bleu en partenariat avec Anim 15 vous fait gagner vos places.

Best of floyd sera en concert au Zénith de Nancy le 25 mars 2017 à 20h00.

Après la réussite de la tournée de novembre 2015, BEST OF FLOYD "THE FRENCH PINK FLOYD SHOW" est impatient de vous convier à nouveau à partager ce patrimoine musical qu'est la musique des PINK FLOYD. Transcendant les générations, intemporelle, universelle, mythique, cette musique mérite l'excellence. BEST OF FLOYD s'y engage toujours, autour de points forts reconnus par ses fans: qualité de l'interprétation musicale, fidélité aux originaux, complicité et plaisir partagé sur scène, qualité sonore... BEST OF FLOYD rend un hommage "made in France" à l'œuvre de ces géants du rock. Afin que le plus grand nombre puisse revivre ou simplement découvrir toute sa richesse émotionnelle.

Le groupe :

"Best of Floyd" ne cherche pas à être un "clone" de Pink Floyd, et n'a pas non plus la prétention de les "égaler" ! Équipe Best Of Floyd

Bertrand LEFEBVRE, musicien leader du groupe, se veut le plus fidèle possible ... tout en y mettant "son cœur et ses tripes". le travail de toute l'équipe n'a qu un but être le plus respectueux et proche de Pink Floyd sur scène

Bertrand LEFEBVRE est aussi à l’origine du projet fin 2004, celui de jouer la musique de Pink Floyd. Le groupe passera par plusieurs noms ("Floyd Legend", "The Live Tribute"). Il se produira notamment au Palais des Congrès de Versailles, aux Fêtes de Genève devant plus de 10 000 personnes, au Théâtre Antique d'Orange, au Transbordeur à Lyon, à L'Olympia...

"Best of Floyd" est souvent classé par le public parmi les meilleures interprétations de Pink Floyd en concert. La fidélité musicale des voix, des sons, du jeu de guitare, des arrangements... mais aussi la simplicité et la complicité sur scène et avec le public sont toujours cité par le public. Celui-ci l'affirme, l'écrit :

"Best of Floyd" est le plus bel hommage rendu en live à Pink Floyd.

Et si cela vous a donné envie et bien tentez de gagner vos places avec France Bleu !!