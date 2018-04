Belfort, France

Une véritable histoire d’amour avec la musique, notamment avec la brit’ pop à la Beatles ou encore avec les rocks plus ténébreux de Nick Cave et d’Anna Calvi. Les bisontins de Bigger savent envoyer du lourd sur scène pour vous offrir une prestation mêlant puissance et qualité servi par un chant habité.

Rendez-vous à 15h45 pour écouter Bigger, devant la scène Bleu, place Corbis

Le site internet de Bigger

La page facebook de Bigger

Petit aperçu de l'univers musical de Bigger avec la chanson "Burn".