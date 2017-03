Bisou est le nouveau projet de 4 musiciens issus du milieu jazz ...

BISOU, c’est 4 musiciens issus du jazz passionnés par la pop et les synthétiseurs

Nouveaux venus sur la scène pop, les membres du groupe BISOU convergent et se mettent à l’ouvrage en 2015 après s’être tous déjà essayés à d’autres styles et exercices musicaux : jazz, rock, hip-hop entre autres. Sonorités résolument pop, acidulées, sophistiquées, le quatuor est composé de Lucile Richard (chant et claviers), Laurent Moutel (claviers et basse), Thomas Leverger (claviers et saxophone) et Damien Jameau(batterie) manœuvre avec habilité les sons et effets des synthés vintages.

Après un an de travail de composition et de studio, ils délivrent leur premier titre : « Bring me down » en mai 2016 .C’est un coup de cœur immédiat pour le public local. Fort de ce premier buzz, le jeune groupe fait ses armes en première partie de GRAND BLANC en septembre 2016, après une résidence à Jean Carmet (Allonnes) tout en préparant la sortie de son premier EP.