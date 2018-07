A l’initiative de France Bleu Poitou, avec le soutien de la Sacem, de Grand Poitiers et du TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers, les talents musicaux de la Vienne et des Deux-Sèvres sont réunis dans une compilation et c’est une première ! 15 artistes figurent dans ce disque à découvrir et à gagner.

Un concentré de talents réunis dans un CD

C'est quoi cette compil ?

En solo ou en groupe, doués et inspirés … Ils sont funky, groovy, frenchy, jazzy ou rappeurs… Leur point commun ? Ils sont tous des talents d’ici, de la Vienne et des Deux-Sèvres. France Bleu Poitou les a repérés, aimés et révélés dans son émission Bleu Poitou Live, des sessions live enregistrées et mixées par ses équipes et diffusées chaque week-end à la radio.

Parce que France Bleu Poitou est toujours là pour mettre en valeur les créations de la région, la radio a voulu graver le meilleur de cette saison

BLEU POITOU LIVE, la 1ère compil’ collector des talents du Poitou !

Attentif à la qualité des artistes mais aussi à la beauté de l’objet, France Bleu Poitou a tenu à créer un digipack collector, avec un livret 12 pages, qui met en valeur chacun des talents. Une réalisation graphique signée Master Lab Systems, en tirage limité, qui donnera sûrement envie de démarrer la série au fil des ans !

Sortie le mercredi 25 juillet, à découvrir et à gagner sur France Bleu Poitou 106.4

BLEU POITOU LIVE, la compil © Radio France - France Bleu Poitou / P Cléro

France Bleu Poitou tient à remercier :

Les Artistes présents sur ce CD et qui nous ont fait confiance

Le TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers , de nous avoir accueillis dans ses locaux pendant toute une saison

La Sacem qui nous accompagne dans notre volonté de soutenir la scène Locale

La Communauté Urbaine de Grand Poitiers pour sa contribution à la réalisation de cette compilation

Bleu Poitou Live, saison 2 à retrouver dès septembre

Bleu Poitou Live, c’est désormais une compilation mais toute l’année, c’est aussi une émission qui met en avant les groupes ou chanteurs du Poitou. Ils sont invités chaque semaine à venir jouer en Live au TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers. Ils bénéficient d’enregistrements professionnels par les équipes de la radio.

Bleu Poitou Live, un rendez-vous à retrouver sur le site : francebleu.fr/poitou en réécoute et dès septembre pour la saison 2 sur France Bleu Poitou.

Des LIVE à réécouter : Bleu Poitou Live - Saison 1