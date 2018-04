Belfort, France

Un côté Dreamy pop avec une atmosphère réverbérée d’effets, un côté shoegaze plus sombre avec des guitares saturées, et un côté surf music rappelant les vagues, le soleil et la plage. C’est de cette manière que l’on peut qualifier le projet des The Blind Suns, qui vous feront voyager avec ce chouette assemblage de sonorités. Repérés outre atlantique, l’univers pop solaire de ces « Soleils Aveugles » a déjà séduit producteurs américains et anglais en 2016 et 2017 !

Rendez-vous à 15h45 pour écouter The Blind Suns, devant la scène Bleu, place Corbis

La page Facebook de The Blind Suns

Le compte Twitter de The Blind Suns

Ecoutez la chanson "Midnight sun" des The Blind Suns.