Blockstop sur la scène Bleu du FIMU 2017 à Belfort

Blockstop vous donne rendez-vous samedi 3 juin à 19h15, place Corbis, sur la scène Bleu de France Bleu Belfort Montbéliard à l'occasion du FIMU 2017.

Né de la rencontre du MC new-yorkais Eli Finberg / Mr. E et du musicien strasbourgeois Nicolas Schmidt, Blockstop développe un style éclectique et novateur, évoluant entre hip-hop, black music et jazz. Concert de la scène France Bleu au Festival International de Musique Universitaire de Belfort, samedi 3 juin à partir de 19h15.

Découvrez Blockstop en vidéo