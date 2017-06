Bob Sinclar est prêt à enflammer le Stade Océane du Havre

L'un des plus grands deejay français sera présent au Stade Océane du Havre, ce vendredi. Après Johnny Hallyday l'an dernier, c'est au tour de Bob Sinclar de s'emparer du lieu et de faire le show.

Le Stade Océane, version boîte de nuit ! Le deejay Bob Sinclar investit les lieux ce vendredi, à partir de 20h. Accompagné de son ami Big Ali, disc jockey et rappeur américain, le français donne un concert géant devant plusieurs milliers de personnes. Après Johnny Hallyday, l'an dernier, changement de style et d'ambiance. Le plus grand stade de la région va cette fois vibrer et danser au rythme de la musique électro.

Bob Sinclar répond à Bertrand Queneutte pour France Bleu :