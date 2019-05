BOPS sur la scène Bleu du FIMU 2019 à Belfort

Place Corbis, Belfort, France

BOPS, garage pop (France, Paris)

Trois frères ont décidé de faire renaitre la pop des années 60 en y injectant des sonorités garage. BOPS c’est donc un groupe de garage pop rennais qui s’inspire de la scène garage et indé américaine. Leur musique entrainante et éclatante propose une version ingénieuse de la pop traditionnelle grâce à une grande diversité de références et un duo de voix placé au centre de leurs compositions. À la conquête de la scène pop française, ce trio nous offre un show frais, coloré et de quoi vous faire bouger.

BOPS est sur la scène Bleu samedi 8 juin à 21h au le FIMU 2019