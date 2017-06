Boulevard des Airs à Cherbourg en Cotentin samedi 1er juillet pour les Art'Zimutés

Le groupe Boulevard des Airs se produira à Cherbourg samedi 1er juillet dans le cadre des Art'Zimutés

Après une tournée des Zéniths triomphale, Boulevard des Airs passera l'été sur la route des festivals et s'arrêtera à Cherbourg samedi 1er juillet pour la dernière soirée de l'édition 2017 du festival Les Art'Zimutés. Boulevard des Airs ce sont 9 musiciens et de nombreux succès, Emmène-moi, Bruxelles, Demain de bon matin...

C'est dans la région de Tarbes que le groupe, alors composé de 4 membres, a fait ses premières scènes. Il connait rapidement le succès et le premier album, sorti en 2011, a été disque d'or. Aujourd'hui, le groupe, emmené par Sylvain et Florent, a écoulé plus de 180 000 albums. Le public cherbourgeois devrait être nombreux devant la grande scène des Arts'Zimutés samedi.

Les Art'Zimutés, un partenariat France Bleu Cotentin. Infos et réservations ici.