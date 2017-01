Boulevard des airs en concert au France Bleu Live d'Avoriaz le 27 mars 2017

Le groupe Boulevard des airs sera sur la scène France Bleu d'Avoriaz 1800 le 27 mars prochain. Sting, M Pokora, Julien Doré, Amir et Kungs complètent l'affiche de cette première édition du France Bleu Live Festival à laquelle France Bleu vous invite. Gagnez votre séjour ski & concerts !

Jusqu'au 26 février, tentez votre chance pour gagner un séjour tout frais payés* au France Bleu Live Festival ! Du 27 au 31 mars, votre radio vous invite pour une semaine de concerts et de ski à Avoriaz, avec un live à découvrir chaque jour : Sting, Julien Doré, Amir, M Pokora, Kungs et le groupe Boulevard des airs sont les invités de cette première édition !

Boulevard des airs, la bande de copains

Ils sont neufs musiciens et chanteurs qui se sont rencontrés au lycée. Originaire de Tarbes, le groupe Boulevard des airs a fait un carton l'année dernière avec, notamment, les tubes "Emmène-moi" et "Bruxelles". Actuellement en tournée, la joyeuse bande de copains, particulièrement à l'aise sur scène, fera un détour à Avoriaz pour le France Bleu Live Festival, et pour notre plus grand plaisir.

Les artistes du moment se donnent rendez-vous à Avoriaz !

Une semaine chargée donc pour tous les amoureux de sports d'hiver et de musique ! Hormis Boulevard des airs le 27 mars, rappelons que chaque soir de la semaine verra son concert avec les stars du moment : Julien Doré se produira lui le 28, M Pokora prendra le relais le 29 mars, fort de l'énorme succès de "My way", Amir, dont le tube "J'ai cherché" est sur toutes les lèvres sera sur la scène d'Avoriaz le 30 mars. Enfin Sting et Kungs fermeront la marche le 31 mars.

Tous ces concerts seront, bien sur, retransmis par la suite sur les antennes de France Bleu. Le premier rendez-vous est pris avec Julien Doré. Vous pourrez retrouver sa performance le 30 mars à l'antenne, dès 22h.

*transports, hébergement, forfaits de ski, hors-repas