Boulevard des Airs fait son Live Aquitain sur France Bleu

Avant d'attaquer la tournée des Zénith de l'hexagone, le groupe Boulevard des Airs fait son Live Aquitain sur les ondes de France Bleu. Concert et interview à retrouver samedi 25 et dimanche 26 mars sur France Bleu Béarn, France Bleu Gironde et France Bleu Périgord.

Avant de poursuivre son "Bruxelles Tour 2017", Boulevard des Airs est l'invité du Live Aquitain de France Bleu samedi 25 et dimanche 26 mars. Enregistrée sur la scène de l'Espace James Chambaud de Lons (64), cette émission présentée par Isabelle Young propose un concert privé de ce groupe tarbais ainsi qu'une interview de deux de ses membres Florent Dasque et Sylvain Duthu. ► horaires de diffusion du Live Aquitain

Boulevard des Airs ce sont neufs musiciens et chanteurs qui se sont rencontrés au lycée. Originaire de Tarbes, le groupe Boulevard des Airs a fait un carton avec, notamment, les tubes "Emmène-moi" et "Bruxelles" deux extraits de leur 3ème album. Actuellement en tournée, le groupe se prépare à monter sur la scène des Zénith de l'hexagone avec différentes surprises en préparation dont pour le 12 mai à Pau la présence à leur côtés du palois Vianney.

Boulevard des Airs en tournée

Les dates des prochains concerts de Boulevard des Airs dans le Sud Ouest :