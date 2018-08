Châteauroux, France

Ils sont encore plus nombreux que lors de la quarante deuxième édition ! Ils se sont les stagiaires du festival International DARC. Ils sont pour cette quarante troisième édition 650 venus du Monde entier. Du Burkina Faso comme de Bordeaux ou encore d'Agen. Cathy arrive tout droit de Bordeaux et c'est la toute première fois qu'elle est présente à ce festival : "C'est un ami de Châteauroux qui m'en à parlé il y a quelques mois. Et comme je fais des claquettes je suis ravie d'être présente à l'occasion d'un tel festivall. en plus les habitants de Châteauroux très sympas et très accueillants sans oublier bien sur la qualité des professeurs de danse alors du coup je vais en profiter durant ces treize jours de festival."

Louis-Pierre Yonsian professeur de danse Africaine : "C'est le meilleur festival en amour en partage en créativité et en passion."

Présent pour la onzième année au festival International DARC Louis-Pierre Yonsian est né et formé à la danse en Côte d'Ivoire. A 44 ans et il à les yeux qui brille quand il parle de la danse Africaine qu'il enseigne avec passion. Ses élèves sont de plus en plus nombreux. Cette année par exemple ils seront 250 ! Même si c'est ma onzième année c'est comme si c'était la première tellement j'ai envie de faire partager ma passion ici à Châteauroux. Pour moi, c'est le meilleur festival en amour en partage en créativité et en passion. La danse Africaine a de plus en plus adeptes. Au spectacle final place Voltaire on fait danser tout le public c'est génial."

Deux monstres de la danse présents à Châteauroux

Outre Louis-Pierre Yonsian il y a aussi deux monstres de la danse qui seront présents à Châteauroux selon Eric Bellet le directeur artistique du festival International DARC : "Rudy Bryans en danse classique, danseur Étoile chez Roland Petit, Guest Star de l'Opéra de Paris et Larrio EKSON en danse contemporaine, danseur Étoile pédagogue et chorégraphe. Dans le monde de la danse, Larrio Ekson est un personnage majeur." Darc c'est aussi Darc aux pays ou des communes de l'Indre : Diou, Lignac, Palluau-sur-Indre St Maur, Lurais, Pouligny-notre-Dame, Chaillac et Vicq-Exemplet organisent des concerts gratuits à partir de 18h30 et enfin DARC c'est aussi des concerts gratuits et payants Dany Brillant le 16 Août 25 euros Amir le 21 Août 33 euros place Voltaire à Châteauroux ou encore le spectacle final 16 euros avec la présence sur scène des 650 stagiaires pour le spectacle final qui aura lieu le vendredi 24 Août avec comme thème : A chacun son Roméo à chacun sa Juliette."