Calypso Rose aux Rendez-vous Soniques !

On l'appelle "la reine du Calypso"

Calypso Rose fera donc la clôture de la 8ème édition des Rendez-vous Soniques, le dimanche 12 novembre à St Lô, salle Beaufils. Petit à petit la programmation se dévoile, et après l'annonce du concert de Christophe le mois dernier, on sent que le festival va frapper encore très fort cette année. Native de Trinité-et-Tobago, Calypso Rose a commencé à chanter à l'age de 15 ans en 1955. Son dernier album, "Far from home" a été produit par Manu Chao, et récompensé par une victoire de la musique dans la catégorie musique du monde.