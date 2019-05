Cápsicum Orquesta est sur la scène Bleu du FIMU 2019 à Belfort

Place Corbis, Belfort, France

Capsicum Orquesta, salsa (Mexico, Mexico City )

Pour pimenter votre festival venez danser au rythme des congas et des cuivres de Cápsicum Orquesta ! L’occasion de découvrir un véritable orchestre salsa qui réinvestit les sons et la tradition mexicaine pour se la réapproprier à leur sauce bien épicée ! Ce groupe qui ne souhaite que vous faire virevolter sur la musique de leur pays, vous fera ainsi découvrir des compositions originales inspirées de la musique gitane et tzigane dans un show ensoleillé. Laissez-vous allez à la joie de vivre de la salsa mexicaine de Capsicum Orquestra !

Rendez-vous avec Capsicum Orquesta, dimanche 9 juin à 14h sur la scène Bleu, place Corbis