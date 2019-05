Carré-Court est sur la scène Bleu du FIMU 2019 à Belfort

Place Corbis, Belfort, France

Carré-court, Indie Pop (France, Limoges)

Carré-court est un duo originaire de Limoges proposant une pop sixties à la fois légère, originale et à l’allure old school. Une pop toujours décalée proposant des compositions uniques qui s’imprègne de multiples univers allant du rock and roll au rythm and blues et s’inspirant de thèmes reflétant sincérité et histoires d’amour ratées. Le duo au chant joue à la guitare et aux percussions et est accompagné de deux autres musiciens à la basse, au clavier et à la batterie. Avec eux, la machine à remonter le temps est enclenchée.

Rendez-vous avec Carré-Court dimanche 9 juin à 17h30 sur la scène Bleu au FIMU 2019