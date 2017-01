Céline Dion en concert à Nice en juillet 2017 avec France Bleu Azur

Céline Dion, une tournée en France qui passera par l'Allianz Riviera le 20 juillet 2017

L’icône mythique de la musique Céline Dion a annoncé ce mercredi “LIVE 2017”, une tournée de 16 concerts exceptionnels qui marquera son retour au Royaume-Uni et en Europe pour la première fois en plus de huit ans ainsi qu’un retour triomphant à Paris après neuf shows complets l’été dernier.

La tournée « LIVE 2017» verra Céline donner des concerts en Suède, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Suisse et en Allemagne. Et à Nice devant plus de 50 000 spectateurs au stade de Nice.

“J’ai tellement hâte de revenir au Royaume-Uni et en Europe cet été, j’ai tant de souvenirs précieux dans ces villes formidables et je suis si impatiente à l’idée d’y retourner et de revoir enfin tous mes fans” - Céline Dion à l'annonce de sa tournée européenne cet été

L’ouverture de la billetterie au public aura lieu vendredi 3 février, mais les membres du fanclub “Team Céline” auront accès à une prévente à partir de demain jeudi 26 janvier. Les porteurs de carte American Express® auront aussi accès à une prévente à partir du lundi 30 janvier. Des packages VIP exclusifs seront également disponibles.

France Bleu est la Radio partenaire de la tournée de Céline Dion en France avec des places à gagner prochainement sur France Bleu Azur et francebleu.fr