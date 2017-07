Céline Dion à l'AccorHotels Arena : grandiose

Céline Dion inaugurait ce soir sa série de concert à l'AccorHotels Arena de Paris. On y était, c'était magistral

Céline Dion, la très grande dame, ouvrait ce mardi 4 juillet sa série de concerts à l'AccorHotels Arena de Paris. Elle y jouera tous les soirs jusqu'au dimanche 9.

Plus qu'une date, c'est une fête, un événement et la salle, jadis connue sous le nom de Palais omnisport de Paris Bercy, est pleine à craquer. Pour faire patienter ce public en liesse, une première partie. Mais qui ? Qui pourrait ouvrir poue Céline ? Une chanteuse ? Non : toutes les chanteuses. Et c'est justement ce qu'est Véronique DiCaire. On pourrait la qualifier d'imitatrice mais ce serait la cloisonner dans un rôle trop assimilé à la parodie. Or Véronique DiCaire fait tou sauf ça. Elle n'imite pas, elle reproduit les plus grandes voix de la chanson, dans un timbre exact et une justese confondante. Jamais dans la caricature, elle rend avec une finesse et un incroyable respect les plus grandes voix féminines de la chanson : de Cathérine Ringer à Christina Aguilera en passant par TIna Turner ou Adèle, elle termine sa prestation par un hommage bouleversant à une des voix préférée de Céline : Withney Houston. Le public est déjà en transe et s'apprête à passer les 20 minutes les plus longues de sa vie : celles qui le sépare de l'arrivée de Céline sur scène.

Céline entre, majestueuse, pour un show qui fait la part belle à toutes les périodes de sa carrière. Elle entame avec 2 Titre extraits de S'il suffisait d'aimer (1998, et oui, ça ne rajeunit personne) : "Dans un autre monde", et "Terre" avant de dérouler un set... parfait. Est-ce qu'on va vous en dire plus ? Oh non, on ne voudrait en aucun cas gâcher le plaisir des gagnants des jeux France Bleu Paris qui auront la chance d'aller la voir samedi 8 ! On vous laisse juste songeur avec quelques photos lointaines et floues. Parce que sachez-le, Céline aime tellement avoir son public tout près d'elle que les photographes sont relégués loin, loin... Mais c'ets pour ça qu'on l'aime Céline non ? Parce que c'est avant tout pour son public qu'elle est là.

Céline Dion AccorHotels Arena © Radio France - Nicolas Chapelle

Célien Dion AccorHotelsArena © Radio France - Nicolas Chapelle

Céline Dion AccorHotels Arena © Radio France - Nicolas Chapelle

