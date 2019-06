Cette semaine, gagnez vos places pour les plus grands concerts de l'été !

Patrick Bruel, Boulevard des Airs, Soprano, Gims, ou encore M ... Cet été, ils passent dans notre région. Cette semaine, France Bleu Béarn vous offre vos places pour les plus grands concerts de l'été. Ecoutez votre radio du lundi 24 au dimanche 30 juin, jouez à 7h20 et 18h10 !

Patrick Bruel aux Arènes de Bayonne

Nouveau show, nouvel album et toujours la touche Bruel : le TOUR 2019 de Patrick Bruel vous fera voyager, entre succès mythiques et nouvelles chansons. Des millions d’albums vendus, des tournées gigantesques et des concerts qui restent gravés dans les mémoires, retrouvez Patrick Bruel aux Arènes de Bayonne le mardi 23 juillet à 21h.

Boulevard des Airs aux Arènes de Bayonne

Après des centaines de concerts en France et dans le monde, plusieurs disques d’or et de platine, une nomination aux Victoires de la musique, des millions de vues sur Youtube, les tarbais Boulevard des Airs vont enflammer les Arènes de Bayonne samedi 20 juillet à 21h. Le groupe a publié son nouvel opus, « Je me dis que toi aussi », le 31 août dernier : des mélodies entêtantes, des textes poignants et une touche électro, voilà la signature Boulevard des Airs.

Soprano au Château de Laas

Dans le cadre magnifique du parc du Château de Laas (64), Soprano donne un concert exceptionnel jeudi 25 juillet à 20h avec le 24ième Festival des Transhumances Musicales. Après avoir écoulé 800 000 exemplaires de son album « l’Everest », et vendu plus de 700 000 billets de concert pour ce qui fut la plus grosse tournée française l'année dernière, SOPRANO est de retour sur scène, chez nous, avec le 'Phoenix Tour".

Gims aux Arènes de Bayonne

Artiste multi-récompensé à la tête de plus de 4 millions d'albums vendus, Gims est porté par une tournée événement en Europe : le Fuego Tour qui passera par le Stade de France en septembre 2019 ! Avant ça, Gims vous propose un show grandiose sur la scène des Arènes de Bayonne, lundi 22 juillet à 21h. Auteur, compositeur, producteur et interprète, il crée une musique capable de faire danser l'Europe entière sur des rythmiques de rumba congolaise, de variété française ou des titres aux tonalités pop-urbaines. Caché derrière ses célèbres lunettes noires, GIMS est un show-man hors normes !

"M" aux Arènes de Bayonne

M, connu aussi sous son véritable nom Mathieu Chédid est de retour sur scène pour une série de concerts exceptionnels. Il nous emmène dans son univers déjanté avec son énergie survoltée, aux Arènes de Bayonne vendredi 19 juillet à 21h

Shaka Ponk au Château de Laas

Les geek survitaminés de Shaka Ponk vous propose le MonkAdelik Tour Part II ! Un show spectaculaire, une énergie fracassante, du punk, du rock et des créations numériques à couper le souffle, dans le superbe cadre du parc du Château de Laas (64). Ils seront à Laàs vendredi 26 juillet à 21h30 avec le 24ième Festival des Transhumances Musicales.