CharlElie Couture et la musique cajun aux Traversées Tatihou 2017

C'est dans la bayou de Louisiane que CharlElie Couture a enregistré "Lafayette", son nouvel album, dont il présentera les chansons sur la scène du festival "Les Traversées Tatihou" le 24 août à 18h15

Le festival des musiques du large "Les Traversées Tatihou" qui se déroule du 14 au 26 août sur la petite île au large de Saint-Vaast-la-Hougue (50) et dans tout le Val de Saire accueillera cette année CharlElie Couture et son nouveau répertoire de chansons inspirées de la tradition cajun.

Depuis 2004, le chanteur et artiste aux multiples talents vivait à New-York, sous la double nationalité franco-américaine. En désaccord avec la politique de Donald Trump, il a décidé de rentrer en France en juin dernier. Après l’album « ImMortel » produit par Benjamin Biolay et sorti en 2014, CharlElie Couture est parti dans le Bayou de Louisiane, où il a enregistré « LaFayette » dans le mythique Dockside Studio, entouré de musiciens cajuns de même que Zachary Richard et Louis Michot / Lost Bayou Ramblers . Il a ensuite donné quelques concerts au Festival International de Louisiane, à New York / Central Park, à Los Angeles et San Francisco. Il sera l'une des têtes d'affiches des Traversées Tatou 2017

