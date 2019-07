Christine and the Queens, Columbine, The Roots... découvrez le programme des Eurockéennes du dimanche 7 juillet

Le festival des Eurockéennes de Belfort se clôt ce soir, après quatre jours d'effervescence musicale sur la presqu'île du Malsaucy. Des pointures font encore le déplacement ce dimanche, parmi lesquelles Christine and the Queens, The Smashing Pumpkins ou encore Columbine.

Belfort, France

Il ne reste plus qu'une seule journée pour profiter des Eurocks, à une dizaine de kilomètres de Belfort, sur le site du Malsaucy ! Le programme musical est encore bien riche pour ce dernier jour, dimanche 7 juillet. Retrouvez les horaires et les artistes, scène par scène, en bas de page, et écoutez notre émission spéciale en direct du Malsaucy de 17h à 20h.

Christine and the Queens

On ne présente plus Christine and the Queens, reine de l'électro-pop. L'artiste française brille sur la scène musicale nationale, mais aussi internationale, depuis cinq ans. Dès la sortie de son premier album, Chaleur Humaine, en 2014, et du titre Christine, Christine and the Queens est encensée par la critique et est nommée à cinq reprises aux Victoire de la musique 2015, raflant deux prix. Son deuxième album, Chris, en septembre 2018, est élu "album de l'année" par le Guardian, prestigieux journal anglais.

Columbine

Un peu de rap français pour clore en beauté ces Eurockéennes, avec le collectif Columbine. Composé au départ d'une bande d'amis du lycée, le groupe s'est distingué en enchaînant presque 100 dates à guichets fermés en 2017, et par un premier album, Enfants Terribles, déjà disque de platine (et téléchargé plus de 150 millions de fois !) Leur troisième album, Adieu bientôt, sorti en 2018, est également certifié disque de platine.

The Roots

The Roots, groupe de hip-hop américain, est célèbre aux Etats-Unis pour être le groupe résident du Tonight Show Starring Jimmy Fallon depuis 10 ans, émission de talk-show très populaire de l'autre côté de l'Atlantique. Ses membres ont beaucoup changé ces dernières années, au gré des émissions de la chaîne NBC. Spécialiste du live, The Roots s'inspire d'influences jazz, funk, rock ou encore soul.

The Smashing Pumpkins

Pour ce dernier jour des Eurockéennes, The Smashing Pumpkins, groupe mythique de rock alternatif américain des années 90, déposera ses guitares sur le site du Malsaucy. Le groupe s'est formé il y a déjà 32 ans...puis s'est séparé trois fois avant de se retrouver définitivement en 2018, avec tous les membres fondateurs, à l'exception de la bassiste D'arcy Wretzky. On ne compte plus les albums à succès de The Smashing Pumpkins, dont les mythiques Siamese Dream en 1993 et Mellon Collie and the Infinite Sadness en 1995, vendu à près de 10 millions d'exemplaires rien qu'aux Etat-Unis.

En plus de ces quatre artistes, la dernière journée des Eurocks de Belfort sera aussi marquée par le passage de Stray Cats, Arnaud Rebotini, Trippie Redd, Turnstile... Tout le reste du programme est à découvrir en vidéo.

