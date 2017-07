Christophe Maé fend la foule du vélodrome d'Arcachon

Pour la deuxième soirée du festival "Arcachon en scène" avec France Bleu Gironde, 4 000 spectateurs ont chanté les tubes de Christophe Maé. L'artiste a déserté la scène pour chanter au plus près du public.

Déguisé en cow-boy dans un décor de saloon, Christophe Mae a fait danser le vélodrome d'Arcachon mercredi soir pour la deuxième soirée du festival "Arcachon en scène" avec France Bleu Gironde. L'artiste de variété française a rassemblé 4 000 spectateurs contre 10 000 la veille pour Manu Chao.

Une boule d'énergie

Cela n'a pas empêché l'artiste de faire son show puisque Christophe Maé aura presque passé plus de temps au milieu de la foule que sur scène, repoussant même les agents de sécurité. Avec sa guitare et son micro fixé sur la tête, il a joué ses accords et entonné ses ballades depuis les gradins du vélodrome. Et ça n'étonne pas Anaïs venue du Lot-et-Garonne pour voir son idole. "C'est une bête de scène, il donne tout pour son public, une boule d'énergie" se réjouit la trentenaire.

Christophe Maé n'a pas manqué de rappeler à son public que c'était ici-même à Arcachon qu'il s'était produit il y a 10 ans, l'un de ses premiers concerts en solo. "J'étais là, on n'a pris dix ans mais pas lui" plaisante Sylvie.

La suite du festival "Arcachon en scène" ce sera vendredi avec le concert du rappeur marseillais Soprano.

" C'est un chanteur qui m'émeut énormément" Anaïs, 31 ans, venue du Lot-et-Garonne Copier

Christophe Maé a chanté plusieurs de ses tubes au milieu de la foule © Radio France - Sarango