Clermont-Ferrand : Nekfeu sur la scène du Festival Europavox

Clermont-Ferrand, France

Une tête d’affiche en chasse une autre. Ceux qui attendaient le concert de MHD le 30 juin prochain à Europavox ont appris la semaine dernière que le rappeur parisien ne pourrait pas se produire à Clermont en raison de son placement en détention pour "homicide volontaire". Mais les festivaliers pourront largement se consoler avec un autre grand nom de la scène rap française. Nekfeu, pilier des groupes S-Crew et 1995, fêtera la sortie d’un nouvel album sur la scène clermontoise.

Les organisateurs du festival ont annoncé ce mardi les noms des autres artistes qui compléteront l'affiche de l'édition 2019. Le vendredi 28 juin, la jeune star de l’électro française Møme dévoilera les titres d’un nouvel album conçu dans son van aménagé en studio. Il sera aux côtés de The Avener, dont on fêtera le grand retour sur scène.

La jeune star de l'électro française MØME © Maxppp - LP/OLIVIER ARANDEL

L'auteur, compositeur, producteur et DJ Arnaud Rebotini se produira le samedi 29 juin, le même jour que Franz Ferdinand et Roméo Elvis. Autre artiste, pop cette fois, annoncée à Europavox Vendredi Sur Mer. L'occasion pour la jeune suissesse d'interpréter sur la scène clermontoise les titres de son premier album attendu au mois de mars.

La jeune artiste suisse Vendredi sur Mer à Europavox © Maxppp - Philippe Juste

Le Festival Europavox accueillera fin juin encore plus de 50 artistes, têtes d’affiches reconnues et très attendues, issus de plus de 20 nations de l’Union Européenne.