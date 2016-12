Coldplay en concert dans France Bleu Live

Le groupe britannique Coldplay vous donne rendez-vous ce jeudi 22 décembre dès 22h sur les antennes de France Bleu pour un concert exceptionnel, enregistré depuis l'Arena d'Amsterdam en juin dernier. Deux heures magiques avec l'un des plus grands groupes pop-rock de ces dernières décennies.

À quelques heures de Noël, France Bleu Live vous emmène à l'Arena d'Amsterdam pour un concert d'exception avec la bande de Chris Martin. Coldplay est l'un des groupes les plus influents de ces vingt dernières années, enchaînant les tubes et en perpétuelle quête de renouvellement. Depuis 1996, date de leur formation, ils ont vendu près de 60 millions d'albums à travers le monde !

Encore plus magique en live !

C'est en live que la magie Coldplay prend tout son sens : des concerts toujours très mélodiques, beaucoup d'énergie et de couleur, et la voix puissante et remarquable de Chris Martin, chanteur et leader du groupe. Pour vous en rendre compte, découvrez ci-dessous une playlist youtube de 15 titres live (ainsi que les versions studio sur spotify et/ou deezer). Et pour le reste, rendez-vous ce jeudi 22 décembre dès 22h sur les antennes de France Bleu !

Everglow, le nouveau single de Coldplay

Tout nouveau tout frais, le groupe a mis en ligne le 9 décembre une version piano-voix du titre "Everglow", cinquième single du dernier album en date : "A head full of dreams". Une ballade pleine d'émotion à découvrir...