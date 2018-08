Munster, France

C’est à l’initiative de Bruno Kele-Baujard que l’ensemble ZENE voit le jour en 2014, ZENE qui signifie « musique » en hongrois. ​ A tout juste 27 ans, Bruno Kele-Baujard dirige son propre ensemble et assiste régulièrement le chef Léo Warynski. Essentiellement dévolu à la musique ancienne, l'ensemble ZENE s’illustre particulièrement dans le répertoire baroque italien. L’ensemble possède le répertoire romantique avec le Requiem Allemand de Johannes Brahms aux côtés du Duo Jatekok, les Madrigaux de Monteverdi et Gesualdo, un programme de musique Anglaise de la renaissance, et aussi les Motets et Cantates de Jean-Sébastien Bach.

Rendez-vous à l'Abbaye de Munster le samedi 25 août 2018 à 21h

Au programme

Codex Caioni : C’est en 1985 derrière le mur d’une église de Transylvanie qu’on a retrouvé des manuscrits du XVIIe siècle provenant d’un moine franciscain, Jànos Caioni. Réunis en plusieurs livres (Codex), ces manuscrits de pièces vocales et instrumentales représentent la musique de l’époque dans cette région (le Royaume de Hongrie).

Membra Jesu Nostri | Dieterich Buxtehude 1637 - 1707 : un cycle de sept cantates composées par Dietrich Buxtehude, sur des poésies spirituelles du Moyen Âge.

Le concert est précédé à 17h par la conférence "Tokay et pinot gris" par Caroline Claude-Bronner, guide-conférencière. "Lazare de Schwendi (1522-1583), seigneur de Hohlandsbourg et de Kientzheim, sous-bailli de Kaysersberg, s’est illustré par une carrière militaire et diplomatique vouée au Saint-Empire romain germanique. Selon la légende, il est supposé avoir ramené de Hongrie le cépage de Tokay."

Renseignement et réservation :

Office de tourisme Pays des Abbayes

Senones 03 29 57 91 03

Saint-Dié 03 29 42 22 22

Munster 03 89 77 31 80

