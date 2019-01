France Bleu Besançon, France Bleu Belfort Montbéliard et France 3 Bourgogne-Franche-Comté vous invitent à suivre en direct vidéo le concert de Nouvel An de l'Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté, diffusé depuis l'Axone à Montbéliard, ce vendredi 11 janvier 2019.

Montbéliard, France

Le traditionnel concert de Nouvel An de l'Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté vous invite à plonger dans la magie des 1001 nuits. Sous la direction de Jean-François Verdier, accompagné de la violoniste Geneviève Laurenceau, l'orchestre vous fera vibrer au son des rythmes orientaux.

Concert du Nouvel An à suivre en direct vidéo

Le concert du Nouvel An du vendredi 11 janvier est à suivre en direct vidéo dès 20H sur les sites internet de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, France Bleu Belfort Montbéliard et France Bleu Besançon.

Au programme de ces 1001 nuits

Quel artiste ne fut pas fasciné par l’orient, sa lumière et son exotisme? Dans Shéhérazade, le compositeur russe Rimski-Korsakov trouve les notes justes pour faire vibrer l’orchestre à la manière d’une danse orientale. Le pianiste turc Fazil Say s’inspirera lui aussi des Contes des 1001 nuits pour écrire son concerto pour violon. Le violon prend la place de l’héroïne et mène le bal, ici c’est la violoniste Geneviève Laurenceau qui prend la place de la jolie conteuse. Le compositeur emprunte également à son pays natal des sonorités exotiques, il n’hésite pas à mêler aux traditions européennes les instruments turcs comme le ney, le kudum ou la darbuka. En renouant avec cet héritage, Fazil Say dépeint musicalement les femmes d’un harem, leurs danses, leurs chants, les parfums orientaux… on s’y croirait.

Rendez-vous vendredi 11 janvier 2019 à 20h à l'Axone de Montbéliard, samedi 12 janvier 2019 à 16h et à 20h à Micropolis à Besançon.