Dave, Michèle Thorr, Herbert Léonard et Natasha St-Pier vous attendent à Vandoeuvre !

Parc des Expositions, Vandœuvre-lès-Nancy, France

Vous savez quoi ? On ne va pas faire affront à votre mémoire et vous rappeler que Michèle Thorr, Herbert Léonard, Dave et Natasha Saint Pier font partie de ces stars de la chanson française que l'on a toujours plaisir à (re)voir. Du coup, on vous propose juste de redécouvrir leurs tubes et de bien écouter France Bleu Lorraine ! Des places pour ce concert qui s'annonce exceptionnel sont à gagner à tout moment sur notre antenne. C'est le 3 Février à 15h au Parc des Expositions de Vandoeuvre.

Michèle Thorr - Emmène Moi Danser Ce Soir

Herbert Léonard - Pour Le Plaisir

Natasha St Pier - Tu Trouveras

Dave - Vanina