David Cairol dans l'Atabal Live de France Bleu Pays Basque.

En janvier France Bleu Pays Basque offrait la scène de l'Atabal (Biarritz) à 4 groupes d'ici. Retrouvez David Cairol, qui vous offre un savant mélange des genres, sur France Bleu Pays Basque le dimanche 23 avril à 18h.

Nous vous avions promis de mettre en ligne les meilleurs moments de cette soirée qui réunissait : David Cairol, Kepa, Nico'o and the Kapiolani Boyz et Petit Fantôme. C'est parti ! Retour sur l'Atabal Live/France Bleu Pays Basque avec David Cairol qui nous présentait en avant-première des extraits de son dernier album "U.N.I."

David Cairol - MVLPROD

David Cairol c'est de la Soul, de la Pop et des influences afro-caribéennes, sur fond de textes ciselés. Un artiste charismatique, une musique remplie d'âme. Il a profité de son passage à cette première édition de l'Atabal Live pour présenter son dernier album. "U.N.I", un opus qui se veut à l'image de l'artiste: solaire et rassembleur.

Réécoutez l'Atabal Live de David Cairol sans modération.