Découverte musique : Marjorie Lantz et son album "Messages"

Marjorie Lantz chantera :

- le 18/04 à L'alambic à Rumilly à partir de 19h

- le 27 avril, 11 et 24/05 à la Villa Marlioz à Aix les bains à partir de 18h30.

- le 03/05 à la Brasserie Les Quais à Aix les bains à partir de 20h.

- Le 29/05: Animation musicale dans un foyer pour personnes handicapées en partenariat avec l'association Zicomatic de Chambéry.

Quelques mots de l'équipe de Marjorie Lantz :

​Cet album, il lui aura fallu des années pour le faire. Au fil des rencontres, des tentatives avortées, des doutes et de l’espoir, Marjorie a chanté partout, devant tous les publics, dans toutes les conditions, pour s’essayer, s’aventurer, se parfaire. Toujours avec la même conviction, et la même énergie, habitée qu’elle a toujours été par la certitude que son destin l’appelait devant le micro, et que ce premier album tant attendu, tant fantasmé, finirait par voir le jour. C’est chose faite, et avec grand bonheur, car une belle surprise est au rendez-vous. L’opus comporte dix chansons, 5 en anglais, 5 en français. Marjorie a toujours mélangé les deux langues dans ses concerts, partagée entre la chanson française et la pop anglo-saxonne, qui l’inspire et dont elle a hérité une certaine manière de chanter, élégante et envolée. Il y a de la puissance dans cette voix, aujourd’hui à maturité, mais également un certain lyrisme.

​

C’est son mari, Jean-Sébastien Lantz, compagnon de toutes les ambitions, pour lequel le découragement n’existe pas, qui compose toutes les musiques. On y retrouve un sens de la mélodie affinée, à l’efficacité redoutable, comme sur Le sens de tes secrets ou Waiting for you, singles potentiels qui pourraient résonner sur bon nombre de radios dans un avenir proche. Une simplicité qui s’agrémente de quelques trouvailles musicales particulièrement brillantes. D’ailleurs, le premier clip réalisé pour la promotion de l’album, Just tell me now, en est le parfait exemple. À l’évidence, c’est dans le romantisme que Marjorie s’exprime le mieux.

​

Si elle écrit la plupart de ses textes, il lui arrive aussi de faire appel à des auteurs, en l’occurrence Jean-Pierre Leroux, sur Jeanne et Regarde-nous, ou Sylvain Moraillon, sur Le sens de tes secrets et Suivre sa voix. Or, suivre sa voie, c’est bien ce que fait Marjorie :

​

« Suivre sa voix

Pour devenir ce que l’on doit… »

​

Il y a quelque chose d’un peu mystique dans cette œuvre, perceptible dans des titres comme Messages, justement, ou Le sens de tes secrets. On y entend cette foi intense qui fait partie de l’artiste, qui guide ses pas à travers la vie, qui établit des connections entre les rêves, entre les mondes, entre les hommes. Mais n’est-ce pas le propre du blues, enraciné dans la terre, dont on sent les influences derrière les ambiances jazzy folk, les guitares pétillantes de Fabrice Dutour et de Sylvain de Nicola ?

​

L’album sort en partenariat avec l’association Zicomatic, qui lutte contre l’isolement des personnes en situation de handicap à travers l’accès à la culture. Pour chaque exemplaire vendu, un euro est reversé à l’association. C’est toute la démarche de l’artiste qui se révèle à travers ce choix, celui d’un humanisme engagé qui contribue au bonheur de tous et, pour commencer, de ceux qui en ont le plus besoin.

​

Messages est un premier album à découvrir, assurément, pour tous ceux qui aiment les vraies interprètes et la belle chanson française, autant que le jazz ou le blues. Marjorie Lantz s’impose enfin pour ce qu’elle est : une grande artiste, et, peut-être, une future diva.

Toutes les infos sur Marjorie Lantz