Des petits prodiges de la musique classique enregistrent un disque dans le sud-Touraine

C'est dans le sud de la Touraine, à Paulmy, qu'une vingtaine de petits prodiges âgés de huit à dix huit ans enregistrent un disque de musique baroque. Ils font partie du seul orchestre en France composé uniquement d'enfants, les Petites mains symphoniques.

Les Petites mains symphoniques, c'est un orchestre entièrement composé d'enfants âgés de 8 à 18 ans. Ils font de la flûte traversière, du violoncelle ou encore de la contrebasse et jouent déjà comme des grands. Cette semaine à Paulmy, à quelques kilomètres du Grand-Pressigny, une vingtaine des petits musiciens à corde de l'orchestre enregistrent un disque chez Warner, qui sortira à noël. Au programme : Mozart, Jean-Sébastien Bach ou encore Vivaldi.

Gatien, Ambre, Claire et Nicolas habitent Thionville, Tours ou la région parisienne, et se retrouvent pour cette semaine de répétition. Leur agenda pourrait se résumer en un mot : "musique". Ils ajoutent entre deux regards complices : "en général on s'arrête peu ! ". Mais pour tous ces jeunes ados ça n'est pas un souci, car seule l'expérience musicale et collective compte.

En dehors de l'enregistrement du disque, le groupe des jeunes prodiges donne trois concerts ce soir, jeudi et vendredi. Rendez-vous à 20h30 au Château du Châtelier, à Paulmy.

Mais les Petites mains symphoniques, c'est aussi (et surtout) une centaine d'enfants qui toute l'année font des master class, proposent des concerts, animations, etc. Un petit groupe est allé jouer il y a quelques semaines en Argentine, pas loin des chutes d'Iguazu, avec une centaine d'autres enfants. Et il y a quelques jours au Panthéon, les Petites mains symphonique ont été les premiers enfants à jouer de la musique classique au Panthéon. Et puis ils ne se limitent pas à la musique classique, "on joue des aussi des musiques de films, des Disney... " rajoute un des enfants.