La Petite-Pierre, France

La magie devrait à nouveau opérer dans le décor bucolique et somptueux de la Petite-Pierre, au coeur du Parc naturel des Vosges du Nord. Du 4 au 15 août, des stars du jazz, du funk et du blues se succéderont pendant cette 16ème édition du festival "Au Grès des Vosges". Al McKay le guitariste d'Earth Wind and Fire animera la soirée d'ouverture ce samedi 4 août. A suivre aussi un duo inédit avec le saxophoniste américain Chris Potter et le pianiste israélien Shaï Maestro. Le pianiste sud-africain Abdullah Ibrahim, connu sous le pseudo de Dollar Brand et découvert par Duke Ellington, sera également de la partie le 10 août.

Les organisateurs parviennent à convaincre ces vedettes de venir jouer dans les Vosges du Nord, "essentiellement grâce au bouche à oreille". "Les musiciens savent qu'ils sont bien reçus à la Petite-Pierre, explique Valentine Wurtz, la programmatrice et coordinatrice du festival. Il y a une ambiance et une relation avec le public particulières. La scène sur la place du village, ça n'est pas le chapiteau de Marciac, on est en plein air, c'est un petit cadre intimiste et ça pour les musiciens, ça fait vraiment la différence. Certains aiment se balader et sont réceptifs à ce calme et cette sérénité qui existent dans les Vosges du Nord."

Pendant 15 jours, 100 bénévoles de la Petite-Pierre sont à l'ouvrage pour assurer le bon déroulement du festival, qui avait accueilli l'an passé 17 000 spectateurs, un record. 20 concerts Off, gratuits, sont aussi programmés avec des artistes du Grand Est.