Djibril Cissé mixera au Why Not Club de Flers le 4 mai

Par Boris Letondeur, France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

L'ancien footballeur Djibril Cissé se produira en tant que DJ au Why Not Club de Flers, dans l'Orne le 4 mai. Retraité des terrains depuis un an, l'ex-international français a désormais plus de temps à consacrer à sa passion des platines.