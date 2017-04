Ecoutez Nico'o and the Kapiolani Boyz dans l'Atabal Live avec France Bleu Pays Basque.

En janvier France Bleu Pays Basque offrait la scène de l'Atabal (Biarritz) à 4 groupes d'ici. Retrouvez la chaleur contagieuse de Nico'o and the Kapiolani Boyz sur France Bleu Pays Basque dimanche 16 avril à 18h (lien ci-joint). Interview de Colette Dechaume.

Nous vous avions promis de mettre en ligne les meilleurs moments de cette soirée qui réunissait : David Cairol, Kepa, Nico'o and the Kapiolani Boyz et Petit Fantôme. C'est parti ! Retour sur l'Atabal Live/France Bleu Pays Basque dont Nico'o dit "Super ambiance ! On s'est régalés... Très bon moment de partage."

Le 19 janvier lors de l'Atabal Live, Nico'o and the Kapiolani Boyz sont même descendus dans le public pour le faire chanter. Joyeuse ambiance !

Nico'o and the Kapiolani Boyz à l'Atabal Live © Radio France - MVLPROD Sébastien Minvielle

Après Nico'o and the Kapiolani Boyz, retrouvez bientôt David Cairol à l'Atabal Live/France Bleu Pays Basque.