Bientôt trentenaire, Edouard Edouard avance vers nos studios, avec calme et élégance. L’expérience de The Voice , cette année, n'a pas grisé le jeune chanteur nancéien, autodidacte de la musique. Des cours de chant ? Non jamais. Edouard Edouard a un peu touché au travail vocal à The Voice mais ne veut pas dénaturer ce qui lui vient naturellement.

Accompagné de son fidèle guitariste Charly, il s'installe pour une reprise de "Et tu danses avec lui" de C.Jérôme. C'est un peu kitsch, convient-il, mais revendiqué. Et nous, nous applaudissons l'interprétation très convaincante.

Si vous fouillez un peu sur la toile, vous tomberez sur ses live à "The voice", un duo avec Liv Del Stal (The Voice 2018) mais aussi sur "Je n'existe pas", une des chansons de l'EP 5 titres paru en 2016. Ce texte est inspiré d'un instant de vie à Saint-Germain- des-Près. Edouard Edouard depuis sa terrasse, entend ce cri "Arrêtez de me regarder, je n'existe pas". Ce cri c'est la première chanson que j'ai entendu de lui. Coup de coeur immédiat. Pour France Bleu Lorraine, voici une version inédite, guitare voix. Edouard Edouard qui aime Nino Ferrer et Jacques Dutronc dévoile ici une inspiration qui l'emmène plus vers Alain Bashung.

Entre The Voice et Nancy Jazz Pulsations, l'année 2018 est particulièrement riche pour Edouard Edouard. Pourquoi a-t-il finalement accepté de participer à The Voice ? Qu'espère-t-il aujourd'hui ? Retrouvez le en interview avant son concert ce jeudi à Nancy.