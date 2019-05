Electric Mamba est sur la scène Bleu du FIMU 2019 à Belfort

Place Corbis, Belfort, France

Electric Mamba, Ethno soul afrobeat (France, Lyon)

Electric Mamba est né d’une collaboration entre la chanteuse Centrafricaine Idylle Mamba et le groupe afro-beat Lyonnais Electric Safari. Les paroles en Sango, la langue de Centreafrique, et la voix fascinante d’Idylle semblent par moment invoquer les dieux. Entre les sons psychédéliques des cuivres old school, les riffs de guitare groovy et un saxophone énergique, Electric Mamba vous transportera dans un univers explosif et coloré.

Rendez-vous place Corbis dimanche 9 juin à 19h15 avec Electric Mamba sur la scène Bleu au FIMU 2019