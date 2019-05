Elemotho sur la scène Bleu du FIMU 2019 à Belfort

Place Corbis, Belfort, France

Elemotho, ethno pop (Namibie, Windhoek)

La musique d’Elemotho et les Modern Nomads concilie tradition namibienne et musique contemporaine. Voyagez au son du Mbira, le piano à touches qui sert de base musicale sur toutes leurs compositions. Si Elemotho chante seul avec sa guitare, les chœurs l’accompagnent souvent entrecoupés de mélodies à la flûte. Ces chants parfois bilingues allient l’anglais et le Setswana, la langue maternelle d’Elemotho, typique du désert Kalahari. Sa musique entrainante et réconfortante vous fera voyager jusque dans les paysages désertiques Namibiens.

Elemotho est sur la scène Bleu du FIMU 2019 le lundi 10 juin à 17h30