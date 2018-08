Besançon, France

Le Festival International de Musique de Besançon se déroule du 7 au 26 septembre 2018. C'est l'Orchestre d’harmonie de la Garde Républicaine,

sous la direction du Colonel François Boulanger, qui ouvre le festival le vendredi 7 septembre à 20h30 aux Prés-de-Vaux, en plein air.

Suivez la retransmission du concert d'ouverture en direct sur les sites internet de France 3 Bourgogne Franche-Comté et ici avec France Bleu Besançon.

Au programme du concert d'ouverture du festival :

Camille Saint-Saëns : Danse macabre

Claude Debussy : Nocturnes (extraits : Fêtes)

Paul Dukas : L’Apprenti sorcier

James Barnes : Variations sur un thème de Paganini

Serge Prokofiev : Lieutenant Kijé, suite (extraits)

Hector Berlioz : Symphonie fantastique (extrait : Songe d’une nuit de sabbat)

Il est loin le temps où tambours, fifres et trompettes marchaient en tête des troupes pour encourager les soldats et intimider l’ennemi. Mais la musique n’a pas déserté l’armée et l’Orchestre de la Garde Républicaine, fondé en 1848, a accepté le rendez-vous de notre concert d’ouverture, dans sa formation « harmonie ».

Sous la direction du colonel François Boulanger, lauréat du Concours de Besançon en 1985, il propose de célèbres pages symphoniques transcrites pour harmonie, avec une large place à la musique française : Saint-Saëns, Berlioz, Dukas et Debussy.

Accès libre (accès à pied conseillé) • Durée : 1h15

En cas d’intempéries, repli au Théâtre Ledoux. Dans ce cas uniquement, billets à retirer le vendredi 7 septembre à partir de 10h à la billetterie du Festival (Kursaal) ou en ligne.

Aucun billet délivré le soir même.

Annonce du repli le jour même à partir de 9h sur festival-besancon.com.